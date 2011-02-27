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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 06:11

  moveton написав:
  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:Я так понял, что самое норм на сегодня - Приват?

кому?

Мазохистам :lol: Я вот имел неосторожность в Привате выдачу на сегодня заказать. Выдают с 14:00 до 17:30. У энергетиков по графику в это время чёрные и серые зоны. Генератора в отделении нет.

А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:26

А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?[/quote]
Смс приходили в 9.20 и 9.40. При заказе отметка была ＃ после обеда＃ Сомнительно,что инкасация с утра успела все собрать,привезти,передать отделению,и смску отправить. Возможно,деньги с прошлого дня оставались в кассе？ А так вообще то ХЗ.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:31

  1finanсier написав:А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?

Це не тіки приват. Привозом валюти із за бугра, та її інкасацією займається на 90% ПУМБ. Він майже монополіст на цьому ринку. Тому всі перестраховуються, і просять прийти після обід. Ті хто видає з ранку, то це валюта зі вчорашнього привозу, але на ніч залишати її в касі не всі хочуть.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:31

deneg net
дуже смішно) де приват , а де пумб
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

мені приват в смс пише - завітайте такогото числа , в любий зручний час ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав: В УБИБ в последний раз самым мелким был полтинник и сказали, что мельче бывает редко .

Якийсь неправильний у вас убіб
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

kuzmich написав:не знаю что у вас за проблемы с приватом, уже много раз нормально отдавал депо сотками номерами подряд, а что там не выдал немного то пофиг, можно забрать в следующий раз или завтра, или на алиэкспресс уйдет,

Готівковий долар на алі витрачати?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:44

Добавил чекбокс "Сохранить в куках текущие настройки как настройки по умолчанию".
После сохранения настроек они будут автоматически подтягиваться из куков
mustbe
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