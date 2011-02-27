А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 січ, 2023 06:11
А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?
Додано: Суб 14 січ, 2023 09:26
А що це приват всім видає замовлену валюту лише у другій половині дня? Чи можна завітну смсочку отримати вранці?[/quote]
Смс приходили в 9.20 и 9.40. При заказе отметка была ＃ после обеда＃ Сомнительно,что инкасация с утра успела все собрать,привезти,передать отделению,и смску отправить. Возможно,деньги с прошлого дня оставались в кассе？ А так вообще то ХЗ.
Додано: Суб 14 січ, 2023 11:31
Це не тіки приват. Привозом валюти із за бугра, та її інкасацією займається на 90% ПУМБ. Він майже монополіст на цьому ринку. Тому всі перестраховуються, і просять прийти після обід. Ті хто видає з ранку, то це валюта зі вчорашнього привозу, але на ніч залишати її в касі не всі хочуть.
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:51
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
мені приват в смс пише - завітайте такогото числа , в любий зручний час ))
Додано: Суб 14 січ, 2023 15:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Якийсь неправильний у вас убіб
І у вас. В моєму вже немає де робочі місця додавати.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 14 січ, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 січ, 2023 15:33
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Готівковий долар на алі витрачати?
Додано: Суб 14 січ, 2023 16:44
Добавил чекбокс "Сохранить в куках текущие настройки как настройки по умолчанию".
После сохранения настроек они будут автоматически подтягиваться из куков
Додано: Суб 14 січ, 2023 19:58
Та да. ,,Маршрутка долго хохотала,,. А чого б не робить покупки на Алі з універсалки кредитними гривнями по 37,45 ?
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Успіх
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|