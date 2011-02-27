А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Приват, А-банк, і Моно(через касу а-банку) - віддають чітко і новенькими по попередньому заказу за 3дні до завершення депо!👍(перевірено багато разів моєю дружиною)👍
п.с.
Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі" - але майже всі мої заощадження, а також, всі мої зарплати і премії йдуть зразу ж на цю "карусель"(ще з початку серпня)
Але я - ЦІЛКОМ УСВІДОМЛЮЮ, що в будь-який момент, можуть цю "карусель" зупинити без попередження!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👍