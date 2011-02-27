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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 474475476477>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:42

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ромасик написав:
Nick_D написав:А що А-банк взагалі? Хтось справу має?

Успіх

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!© :D
Приват, А-банк, і Моно(через касу а-банку) - віддають чітко і новенькими по попередньому заказу за 3дні до завершення депо!👍(перевірено багато разів моєю дружиною)👍

п.с.
Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі" - але майже всі мої заощадження, а також, всі мої зарплати і премії йдуть зразу ж на цю "карусель"(ще з початку серпня)
Але я - ЦІЛКОМ УСВІДОМЛЮЮ, що в будь-який момент, можуть цю "карусель" зупинити без попередження!

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👍 :D
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:53

  Успіх написав:Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі"...

Ждём торжественного поедания капелюха
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!

Там у вас хтось аву вкрав
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:Але я - ЦІЛКОМ УСВІДОМЛЮЮ, що в будь-який момент, можуть цю "карусель" зупинити без попередження!

Після одного кола хоч потоп.

Успіх написав: всі мої зарплати і премії йдуть зразу ж на цю "карусель"(ще з початку серпня)

Як і мої)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:42

  mustbe написав:
  Успіх написав:Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі"...

Ждём торжественного поедания капелюха

Не буде)) - так як я казав - "якщо не буде ЖОДНИХ проблем..."
А проблеми з видачею депо подекуди, але є!

Але я вже тут голосно про це не кричу, а лише мовчки спостерігаю - "А що ж буде далі? Як це все завершиться?" :D

Бо реально не розумію, як ТАК ЛЕГКО дають заробити пересічним?! :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:45

  Ромасик написав:
Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!

Там у вас хтось аву вкрав

Де?
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:50

  Успіх написав:
  mustbe написав:
  Успіх написав:Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі"...

Ждём торжественного поедания капелюха

Не буде)) - так як я казав - "якщо не буде ЖОДНИХ проблем..."
А проблеми з видачею депо подекуди, але є!

Ясно-понятно.
Проблемы с выдачей депо были и до войны, а тем более - валютных.
Нагнетать тут вселенскую зраду со своими глубокомысленными предсказаниями, а потом сослаться на местечковую проблемку и тупо свалить в закат - это и называется соскочить с темы.
Да и пофиг
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:соскочить с темы

Чим ви переймаєтесь?
Он в Дніпрі, деяким людям під завалами - вже нічого (крім як вижити) - нічого не треба!
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02

  Успіх написав:
  mustbe написав:соскочить с темы

Чим ви переймаєтесь?
Он в Дніпрі, деяким людям під завалами - вже нічого (крім як вижити) - нічого не треба!

Да, трагедия. Скорбим.
Но это никак не связано.

Вы же не про Днепр пишете, а свою обычную чухню - думайте, багатийте.
А по факту - пустобрёх, чтоб не сказать хуже
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:17

Соскочить - это называется хочу продолжить рубить капусту, но страшно.
Народ будет писать уходи, ответ - не уйду.
Будут писать оставайся в клубе, ответ будет - нахрена, ведь это пирамида.
А концовка - у меня много бабла, типа не страшно если что и прогореть.))
Игорь Алексеевич
 
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