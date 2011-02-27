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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:42
Ромасик написав:
Успіх
Nick_D написав:А що А-банк взагалі? Хтось справу має?
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Приват, А-банк, і Моно(через касу а-банку) - віддають чітко і новенькими по попередньому заказу за 3дні до завершення депо!👍(перевірено багато разів моєю дружиною)👍
п.с.
Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі" - але майже всі мої заощадження, а також, всі мої зарплати і премії йдуть зразу ж на цю "карусель"(ще з початку серпня)
Але я - ЦІЛКОМ УСВІДОМЛЮЮ, що в будь-який момент, можуть цю "карусель" зупинити без попередження!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👍
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:53
Успіх написав:
Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі"...
Ждём торжественного поедания капелюха
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mustbe
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:09
Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!
Там у вас хтось аву вкрав
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:11
Успіх написав:Але я - ЦІЛКОМ УСВІДОМЛЮЮ, що в будь-який момент, можуть цю "карусель" зупинити без попередження!
Після одного кола хоч потоп.
Успіх написав: всі мої зарплати і премії йдуть зразу ж на цю "карусель"(ще з початку серпня)
Як і мої)
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:42
mustbe написав: Успіх написав:
Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі"...
Ждём торжественного поедания капелюха
Не буде)) - так як я казав - "якщо не буде ЖОДНИХ проблем..."
А проблеми з видачею депо подекуди, але є!
Але я вже тут голосно про це не кричу, а лише мовчки спостерігаю - "А що ж буде далі? Як це все завершиться?"
Бо реально не розумію, як ТАК ЛЕГКО дають заробити пересічним?!
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:45
Ромасик написав:
Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!
Там у вас хтось аву вкрав
Де?
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:50
Успіх написав: mustbe написав: Успіх написав:
Хоч як я критикував і дивувався цій "каруселі"...
Ждём торжественного поедания капелюха
Не буде)) - так як я казав - "якщо не буде ЖОДНИХ проблем..."
А проблеми з видачею депо подекуди, але є!
Ясно-понятно.
Проблемы с выдачей депо были и до войны, а тем более - валютных.
Нагнетать тут вселенскую зраду со своими глубокомысленными предсказаниями, а потом сослаться на местечковую проблемку и тупо свалить в закат - это и называется соскочить с темы.
Да и пофиг
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mustbe
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:55
mustbe написав:
соскочить с темы
Чим ви переймаєтесь?
Он в Дніпрі, деяким людям під завалами - вже нічого (крім як вижити) - нічого не треба!
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Додано: Суб 14 січ, 2023 22:02
Успіх написав: mustbe написав:
соскочить с темы
Чим ви переймаєтесь?
Он в Дніпрі, деяким людям під завалами - вже нічого (крім як вижити) - нічого не треба!
Да, трагедия. Скорбим.
Но это никак не связано.
Вы же не про Днепр пишете, а свою обычную чухню - думайте, багатийте.
А по факту - пустобрёх, чтоб не сказать хуже
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mustbe
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Додано: Суб 14 січ, 2023 22:17
Соскочить - это называется хочу продолжить рубить капусту, но страшно.
Народ будет писать уходи, ответ - не уйду.
Будут писать оставайся в клубе, ответ будет - нахрена, ведь это пирамида.
А концовка - у меня много бабла, типа не страшно если что и прогореть.))
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