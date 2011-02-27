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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:36

  alex lem написав:
  Ромасик написав:Готівковий долар на алі витрачати?

:shock: Та да. ,,Маршрутка долго хохотала,,. А чого б не робить покупки на Алі з універсалки кредитними гривнями по 37,45 ?

Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил, плюнул и теперь покупаю с Сениной валютной карты с кэшбеком за маркетплейсы. Так оно предсказуемее. А приватовские гривны в объёме этих покупок по 37.45 на конверт депо и потом можно их на Сеню перенести.
moveton
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