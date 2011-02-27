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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:36
Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил, плюнул и теперь покупаю с Сениной валютной карты с кэшбеком за маркетплейсы. Так оно предсказуемее. А приватовские гривны в объёме этих покупок по 37.45 на конверт депо и потом можно их на Сеню перенести.
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moveton
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Додано: Нед 15 січ, 2023 07:17
Успіх написав: Ромасик написав:
Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!
Там у вас хтось аву вкрав
Де?
Та десь чи то в цій гілці, чи валютній. Погортайте.
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Ромасик
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Додано: Нед 15 січ, 2023 07:24
moveton написав:
Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил .
Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.
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Ромасик
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Додано: Нед 15 січ, 2023 07:41
Ромасик написав:
Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.
По-количеству не большой, а по приватовской гривне получилось 60-70%. Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.
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moveton
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