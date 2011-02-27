|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:36
Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил, плюнул и теперь покупаю с Сениной валютной карты с кэшбеком за маркетплейсы. Так оно предсказуемее. А приватовские гривны в объёме этих покупок по 37.45 на конверт депо и потом можно их на Сеню перенести.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 07:17
Успіх написав: Ромасик написав:
Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!
Там у вас хтось аву вкрав
Де?
Та десь чи то в цій гілці, чи валютній. Погортайте.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 07:24
moveton написав:
Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил .
Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 07:41
Ромасик написав:
Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.
По-количеству не большой, а по приватовской гривне получилось 60-70%. Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 08:46
mustbe написав: igor_egor202 написав:mustbe
Ведро ещё не забрали?
Вы о чём ?
Ведро из под резинок.
-
igor_egor202
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 09:09
moveton написав: Ромасик написав:
Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.
По-количеству не большой, а по приватовской гривне получилось 60-70%. Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.
То вы сравниваете потерю 2-3% раз в 10+ покупок и терять 10% на каждой покупке.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 09:15
Ромасик написав:
То вы сравниваете потерю 2-3% раз в 10+ покупок и терять 10% на каждой покупке.
Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка. А в моём случае получилось может и раз на 10 покупок, но эти 2-3% от половины суммы на все покупки потраченной. В итоге сразу брать за доллары может даже и выгоднее было бы. Но тут очень сложно сравнивать даже уже произошедшее, а тем более предсказать стоимость возвратов в будущем.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2719
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 10:17
Игорь Алексеевич написав:
Соскочить - это называется хочу продолжить рубить капусту, но страшно.
Народ будет писать уходи, ответ - не уйду.
Будут писать оставайся в клубе, ответ будет - нахрена, ведь это пирамида.
А концовка - у меня много бабла, типа не страшно если что и прогореть.))
"Я Вам не скажу за всю Одесу"©
Але особисто я - ризиковий!)) Одне лиш вкладення в бі-ту-бі джеверлі - чого вартує
Я вже мовчу про вкладення в котловани
Тому -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!©😀😀😀😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4306
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 10:34
Успіх написав:
я - ризиковий!)) Одне лиш вкладення в бі-ту-бі джеверлі - чого вартує
Тут ви переплутали ризик та безглуздість. Це не те саме
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1180
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 15 січ, 2023 10:59
moveton написав:Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка.
37,45 то для аристократів.
Я дорожче 37,39 не купував, і то здуру
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53770
|
|
|5
|25627
|
|
|3
|6475
|
|