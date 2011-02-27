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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 475476477478>
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:36

  alex lem написав:
  Ромасик написав:Готівковий долар на алі витрачати?

:shock: Та да. ,,Маршрутка долго хохотала,,. А чого б не робить покупки на Алі з універсалки кредитними гривнями по 37,45 ?

Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил, плюнул и теперь покупаю с Сениной валютной карты с кэшбеком за маркетплейсы. Так оно предсказуемее. А приватовские гривны в объёме этих покупок по 37.45 на конверт депо и потом можно их на Сеню перенести.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:
  Ромасик написав:
Успіх написав:А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!

Там у вас хтось аву вкрав

Де?
Та десь чи то в цій гілці, чи валютній. Погортайте.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  alex lem написав:
  Ромасик написав:Готівковий долар на алі витрачати?

:shock: Та да. ,,Маршрутка долго хохотала,,. А чого б не робить покупки на Алі з універсалки кредитними гривнями по 37,45 ?

Оно-то не мешает, но ещё больше маршрутка будет хохотать, когда заказ по причинам с той или иной стороны отменится и эти доллары вернутся на карту уже по 36.57. Я за последний месяц уже два раза в это вступил .

Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:41

  Ромасик написав:Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.

По-количеству не большой, а по приватовской гривне получилось 60-70%. Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:46

  mustbe написав:
  igor_egor202 написав:mustbe Ведро ещё не забрали?

Вы о чём ?

Ведро из под резинок.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  Ромасик написав:Какой % сорвавшихся заказов?
У меня было 2 в жизни, когда я осознанно покупал китайскую флешку под диспут и одна мелкая посылка потерялась давно на старых трекингах.

По-количеству не большой, а по приватовской гривне получилось 60-70%. Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.
То вы сравниваете потерю 2-3% раз в 10+ покупок и терять 10% на каждой покупке.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:15

  Ромасик написав:То вы сравниваете потерю 2-3% раз в 10+ покупок и терять 10% на каждой покупке.

Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка. А в моём случае получилось может и раз на 10 покупок, но эти 2-3% от половины суммы на все покупки потраченной. В итоге сразу брать за доллары может даже и выгоднее было бы. Но тут очень сложно сравнивать даже уже произошедшее, а тем более предсказать стоимость возвратов в будущем.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:17

Миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус!©

  Игорь Алексеевич написав:Соскочить - это называется хочу продолжить рубить капусту, но страшно.
Народ будет писать уходи, ответ - не уйду.
Будут писать оставайся в клубе, ответ будет - нахрена, ведь это пирамида.
А концовка - у меня много бабла, типа не страшно если что и прогореть.))

"Я Вам не скажу за всю Одесу"© :D
Але особисто я - ризиковий!)) Одне лиш вкладення в бі-ту-бі джеверлі - чого вартує :mrgreen: Я вже мовчу про вкладення в котловани :D

Тому -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!©😀😀😀😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:34

  Успіх написав: я - ризиковий!)) Одне лиш вкладення в бі-ту-бі джеверлі - чого вартує :mrgreen:

Тут ви переплутали ризик та безглуздість. Це не те саме
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка.

37,45 то для аристократів.
Я дорожче 37,39 не купував, і то здуру
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