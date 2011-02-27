|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 січ, 2023 12:34
soups65d542 написав:deneg net
дуже смішно) де приват , а де пумб
отож і мені смішно, але приват не возе валюту, а ПУМБ возе.
от і думайте де ПУМБ, а де приват.
сдувся приват як тіки його націоналізували
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2839
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 12:36
Ромасик написав:
moveton написав:Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка.
37,45 то для аристократів.
Я дорожче 37,39 не купував, і то здуру
То если открыть конверты в нескольких банках, а если в десяти и больше, то деваться некуда, надо покупать и по 37,45.
Также есть такая ситуация, что мне некоторые клиенты кидают на универсальную, а вывести с неё по любому 0,5%. Тоесть, 37,45 - 0,5% = 37,26. Выгоднее сразу открыть конверт чем выводить.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2839
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 12:59
Ромасик написав:
moveton написав:Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка.
37,45 то для аристократів.
Я дорожче 37,39 не купував, і то здуру
Мы говорили про покупку на Алиэкспрессе с приватовской карты. Так 37.45. А можно там же на конвертдепо по те же 37.45. Только об этом речь. Соглашусь, что можно сейчас доллары сдать в обменник по 40, занести в Укргаз и купить на Алиэкспрессе 37.30. Эта выгода теряется. Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.
Ладно, фигня это всё
Надеюсь, я на ближайшие месяцы уже достаточно на Алике набрал. Да и суммы мизерные были на самом деле.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:04
moveton написав: Ромасик написав:
moveton написав: Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.
То надо их отвесить
Они приравнены к наличному
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5682
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:05
deneg net написав:37,45 то для аристократів.
То если открыть конверты в нескольких банках, а если в десяти и больше, то деваться некуда, надо покупать и по 37,45.
Если вы открыли 10 депо, то вы аристократ
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5682
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:09
Успіх написав:
майже всі мої заощадження
Ромасик написав:
Як і мої)
Ніколи не розумів такого. Яка б не була прибуткова і надійна "тема" але тримати більше 50% коштів в одному кошику - ИМХО це шлях до їх втрати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:17
Ромасик написав:
moveton написав: Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.
То надо их отвесить
Они приравнены к наличному
Это кому как. У меня так сейчас 40к зависли. Которые даже на валютные ОВГЗ Приват не торопится принимать (как бы принятая заявка уже 5 дней без реакции). Приравненность к наличным по 2400 в рабочий день, если у отделения с работой сложится - такая себе.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:21
Успіх написав:
Бо реально не розумію, як ТАК ЛЕГКО дають заробити пересічним?!
Весною-влітку пересічні робили коло гривня-валюта-гривня за тиждень (в ідеальних умовах за 3 дні). Тепер коло робимо за 3 місяці.
Та й заробити дають не всім, а тільки тим, в кого є капітал.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 15 січ, 2023 13:26, всього редагувалось 3 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:21
moveton написав:
Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.
Якась дивна ситуація, не знаходите? Робите неврівноважену покупку, щоб її відмінить. І потім вам приват винен що ви отримуєте убиток бо в нього різниця між курсом покупки і продажу?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:28
alex lem написав:
Якась дивна ситуація, не знаходите? Робите неврівноважену покупку, щоб її відмінить. І потім вам приват винен що ви отримуєте убиток бо в нього різниця між курсом покупки і продажу?
Где я говорил, что Приват?
Я виноват, что покупал через Приват за гривни. Теперь научен и больше так не делаю.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53774
|
|
|5
|25628
|
|
|3
|6475
|
|