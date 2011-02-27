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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 476477478479>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:34

  soups65d542 написав:deneg net
дуже смішно) де приват , а де пумб

отож і мені смішно, але приват не возе валюту, а ПУМБ возе.
от і думайте де ПУМБ, а де приват.
сдувся приват як тіки його націоналізували
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:36

  Ромасик написав:
moveton написав:Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка.

37,45 то для аристократів.
Я дорожче 37,39 не купував, і то здуру

То если открыть конверты в нескольких банках, а если в десяти и больше, то деваться некуда, надо покупать и по 37,45.
Также есть такая ситуация, что мне некоторые клиенты кидают на универсальную, а вывести с неё по любому 0,5%. Тоесть, 37,45 - 0,5% = 37,26. Выгоднее сразу открыть конверт чем выводить.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:59

  Ромасик написав:
moveton написав:Пока Приват принимает на конверт депо по тому же 37.45, а ещё остались не покрытые банки, где и повыгоднее, я бы сказал, что 10% - это сильно завышенная оценка.

37,45 то для аристократів.
Я дорожче 37,39 не купував, і то здуру

Мы говорили про покупку на Алиэкспрессе с приватовской карты. Так 37.45. А можно там же на конвертдепо по те же 37.45. Только об этом речь. Соглашусь, что можно сейчас доллары сдать в обменник по 40, занести в Укргаз и купить на Алиэкспрессе 37.30. Эта выгода теряется. Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.
Ладно, фигня это всё :lol: Надеюсь, я на ближайшие месяцы уже достаточно на Алике набрал. Да и суммы мизерные были на самом деле.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  Ромасик написав:
moveton написав: Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.

То надо их отвесить Они приравнены к наличному
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

deneg net написав:37,45 то для аристократів.

То если открыть конверты в нескольких банках, а если в десяти и больше, то деваться некуда, надо покупать и по 37,45.


Если вы открыли 10 депо, то вы аристократ
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:майже всі мої заощадження

  Ромасик написав:Як і мої)

Ніколи не розумів такого. Яка б не була прибуткова і надійна "тема" але тримати більше 50% коштів в одному кошику - ИМХО це шлях до їх втрати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:17

  Ромасик написав:
moveton написав: Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.

То надо их отвесить Они приравнены к наличному

Это кому как. У меня так сейчас 40к зависли. Которые даже на валютные ОВГЗ Приват не торопится принимать (как бы принятая заявка уже 5 дней без реакции). Приравненность к наличным по 2400 в рабочий день, если у отделения с работой сложится - такая себе.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Бо реально не розумію, як ТАК ЛЕГКО дають заробити пересічним?!

Весною-влітку пересічні робили коло гривня-валюта-гривня за тиждень (в ідеальних умовах за 3 дні). Тепер коло робимо за 3 місяці.
Та й заробити дають не всім, а тільки тим, в кого є капітал.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 січ, 2023 13:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:21

  moveton написав:Правда, по основной сумме это я сам заказ отменил, но всё равно не приятно.

Якась дивна ситуація, не знаходите? Робите неврівноважену покупку, щоб її відмінить. І потім вам приват винен що ви отримуєте убиток бо в нього різниця між курсом покупки і продажу?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:28

  alex lem написав:Якась дивна ситуація, не знаходите? Робите неврівноважену покупку, щоб її відмінить. І потім вам приват винен що ви отримуєте убиток бо в нього різниця між курсом покупки і продажу?

Где я говорил, что Приват? :shock: Я виноват, что покупал через Приват за гривни. Теперь научен и больше так не делаю. 8)
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