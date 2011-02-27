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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:50

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Alien написав:
  Успіх написав: я - ризиковий!)) Одне лиш вкладення в бі-ту-бі джеверлі - чого вартує :mrgreen:

Тут ви переплутали ризик та безглуздість. Це не те саме

Ні, так як в мене була чітка стратегія - вкласти раз, а далі, коли "відіб'ються вкладені" - вже з ПРИБУТКОВИХ 50% вкладати по другому колу!
Просто та піраміда довго не прожила(а мала ще прожити хоч півроку-рік) ;)
Тому, я лише "вийшов в нуль"(нічого не заробив, але і не втратив)
  Дюрі-бачі написав:Ніколи не розумів такого. Яка б не була прибуткова і надійна "тема" але тримати більше 50% коштів в одному кошику - ИМХО це шлях до їх втрати
Ну, по-перше - це ж ДЕРЖАВНА "карусель")) і тут, щоб повністю втратити, то хіба = втратити державу.
А так, то ризик лише в тому, що а) можуть заморозити на невизначений термін; б) можуть віддати по оф-курсу.
А по-друге - я забув, що в мене ще є і в другому кошику яйця")) - це смарт-квартира в майже завершеній новобудові :D
  Дюрі-бачі написав:Та й заробити дають не всім, а тільки тим, в кого є капітал
Все по класиці - багаті - багатіють, а бідні - бідніють©
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:майже всі мої заощадження

  Ромасик написав:Як і мої)

Ніколи не розумів такого. Яка б не була прибуткова і надійна "тема" але тримати більше 50% коштів в одному кошику - ИМХО це шлях до їх втрати.
Тому ви лише доцент.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:щоб повністю втратити

Ніхто і не каже про повну втрату.
В липні я на одному із кругів я купив Євро по 34, продав по 35, а через кілька днів довелось купувати по 38
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:У меня так сейчас 40к зависли. Которые даже на валютные ОВГЗ Приват не торопится принимать

Одні аристократи навколо
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:35

  Дюрі-бачі написав:Весною-влітку пересічні робили коло гривня-валюта-гривня за тиждень (в ідеальних умовах за 3 дні). Тепер коло робимо за 3 місяці.
Та й заробити дають не всім, а тільки тим, в кого є капітал.

Ну способ весеннего заработка тоже был доступен не всем. Думаю, что сейчас более демократичный.
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