Ні, так як в мене була чітка стратегія - вкласти раз, а далі, коли "відіб'ються вкладені" - вже з ПРИБУТКОВИХ 50% вкладати по другому колу!
Просто та піраміда довго не прожила(а мала ще прожити хоч півроку-рік)
Тому, я лише "вийшов в нуль"(нічого не заробив, але і не втратив)
Ну, по-перше - це ж ДЕРЖАВНА "карусель")) і тут, щоб повністю втратити, то хіба = втратити державу.
А так, то ризик лише в тому, що а) можуть заморозити на невизначений термін; б) можуть віддати по оф-курсу.
А по-друге - я забув, що в мене ще є і в другому кошику яйця")) - це смарт-квартира в майже завершеній новобудові
Все по класиці - багаті - багатіють, а бідні - бідніють©