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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:50
Alien написав: Успіх написав:
я - ризиковий!)) Одне лиш вкладення в бі-ту-бі джеверлі - чого вартує
Тут ви переплутали ризик та безглуздість. Це не те саме
Ні, так як в мене була чітка стратегія - вкласти раз, а далі, коли "відіб'ються вкладені" - вже з ПРИБУТКОВИХ 50% вкладати по другому колу!
Просто та піраміда довго не прожила(а мала ще прожити хоч півроку-рік)
Тому, я лише "вийшов в нуль"(нічого не заробив, але і не втратив)
Дюрі-бачі написав:
Ніколи не розумів такого. Яка б не була прибуткова і надійна "тема" але тримати більше 50% коштів в одному кошику - ИМХО це шлях до їх втрати
Ну, по-перше - це ж ДЕРЖАВНА "карусель")) і тут, щоб повністю втратити, то хіба = втратити державу.
А так, то ризик лише в тому, що а) можуть заморозити на невизначений термін; б) можуть віддати по оф-курсу.
А по-друге - я забув, що в мене ще є і в другому кошику яйця")) - це смарт-квартира в майже завершеній новобудові
Дюрі-бачі написав:
Та й заробити дають не всім, а тільки тим, в кого є капітал
Все по класиці - багаті - багатіють, а бідні - бідніють©
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Додано: Нед 15 січ, 2023 14:08
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
майже всі мої заощадження
Ромасик написав:
Як і мої)
Ніколи не розумів такого. Яка б не була прибуткова і надійна "тема" але тримати більше 50% коштів в одному кошику - ИМХО це шлях до їх втрати.
Тому ви лише доцент.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 14:09
Успіх написав:
щоб повністю втратити
Ніхто і не каже про повну втрату.
В липні я на одному із кругів я купив Євро по 34, продав по 35, а через кілька днів довелось купувати по 38
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 15 січ, 2023 14:12
moveton написав:У меня так сейчас 40к зависли. Которые даже на валютные ОВГЗ Приват не торопится принимать
Одні аристократи навколо
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Додано: Нед 15 січ, 2023 14:35
Дюрі-бачі написав:
Весною-влітку пересічні робили коло гривня-валюта-гривня за тиждень (в ідеальних умовах за 3 дні). Тепер коло робимо за 3 місяці.
Та й заробити дають не всім, а тільки тим, в кого є капітал.
Ну способ весеннего заработка тоже был доступен не всем. Думаю, что сейчас более демократичный.
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moveton
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Додано: Нед 15 січ, 2023 16:51
moveton написав: Ромасик написав:
moveton написав: Но вообще мы начинали с тех долларов, которые на приватовском счету зависли, а не которые уже на руках.
То надо их отвесить
Они приравнены к наличному
Это кому как. У меня так сейчас 40к зависли. Которые даже на валютные ОВГЗ Приват не торопится принимать (как бы принятая заявка уже 5 дней без реакции). Приравненность к наличным по 2400 в рабочий день, если у отделения с работой сложится - такая себе.
50+ куе забирал с привата два года. 2015-2016 кассир мне звонила, когда в кассе была хотя бы одна нормальная купюра. Мусором можно было бы быстрее забрать. Но потом с ним другой головняк.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 18:12
[quote="5530295:Успіх"]
б) можуть віддати по оф-курсу.
Ну так тоді це стосується і депо , що були оформлені до цієї каруселі, адже яка різниця між конверт депо і депо , який був оформлений за готівковий долар, наприклад
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soups65d542
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Додано: Нед 15 січ, 2023 18:22
soups65d542 написав: Успіх написав:
б) можуть віддати по оф-курсу.
Ну так тоді це стосується і депо , що були оформлені до цієї каруселі, адже яка різниця між конверт депо і депо , який був оформлений за готівковий долар, наприклад
Не факт. А тим часом каруселі крутяться. І банки також у долі у вигляді комімійних. Win-win
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Investor_K
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Додано: Нед 15 січ, 2023 18:24
soups65d542 досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. І клієнт вже добровільно-примусово концертне їх.
Але на цей рік я не бачу причин так робити
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:42
Дюрі-бачі написав:
soups65d542 досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати.
пороха задвинули від влади , такого не буде.
наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?
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Goodman
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