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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 січ, 2023 20:44
Goodman написав: Дюрі-бачі написав:
soups65d542 досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати.
пороха задвинули від влади , такого не буде.
наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?
Золоті слова.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:55
Goodman написав:
наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?
Так от і я кажу: на цей рік міжнародна допомога на 2023 затверджена - нема причин чіпати депозити. А що буде в 2024 покаже час.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 21:25
Дюрі-бачі написав:
. досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. .
в якій країні і в якому році то таке було у вашому досвіді ?
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J
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Додано: Нед 15 січ, 2023 21:28
J написав: Дюрі-бачі написав:
. досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. .
в якій країні і в якому році то таке було у вашому досвіді ?
Это про Ливан, наверное, где всез побрили на долларные депозиты и вкладчики вынуждены с оружием штурмом брать отделения, чтоб забрать свои деньги
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kuzmich
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Додано: Нед 15 січ, 2023 21:42
J Розумний учиться на чужих помилках. Я мав на увазі досвід москалів, але і кейс Лівану теж повчальний.
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Дюрі-бачі
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