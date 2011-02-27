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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:44

  Goodman написав:
  Дюрі-бачі написав:soups65d542 досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати.

пороха задвинули від влади , такого не буде.
наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?

Золоті слова.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?

Так от і я кажу: на цей рік міжнародна допомога на 2023 затверджена - нема причин чіпати депозити. А що буде в 2024 покаже час.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:25

  Дюрі-бачі написав:. досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. .

в якій країні і в якому році то таке було у вашому досвіді ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:28

  J написав:
  Дюрі-бачі написав:. досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. .

в якій країні і в якому році то таке було у вашому досвіді ?

Это про Ливан, наверное, где всез побрили на долларные депозиты и вкладчики вынуждены с оружием штурмом брать отделения, чтоб забрать свои деньги
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:42

J Розумний учиться на чужих помилках. Я мав на увазі досвід москалів, але і кейс Лівану теж повчальний.
Дюрі-бачі
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