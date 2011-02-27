RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 478479480481>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:44

  Goodman написав:
  Дюрі-бачі написав:soups65d542 досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати.

пороха задвинули від влади , такого не буде.
наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?

Золоті слова.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8306
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:наразі йдуть постійні вливання, для чого їм депозити чіпати?

Так от і я кажу: на цей рік міжнародна допомога на 2023 затверджена - нема причин чіпати депозити. А що буде в 2024 покаже час.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 29.07.22
Подякував: 33 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:25

  Дюрі-бачі написав:. досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. .

в якій країні і в якому році то таке було у вашому досвіді ?
J
 
Повідомлень: 5595
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:28

  J написав:
  Дюрі-бачі написав:. досвід показує, що держава може заборонити знімати депозити, відкриті після певної дати. .

в якій країні і в якому році то таке було у вашому досвіді ?

Это про Ливан, наверное, где всеx побрили на долларные депозиты и вкладчики вынуждены с оружием штурмом брать отделения, чтоб забрать свои деньги
Востаннє редагувалось kuzmich в Нед 15 січ, 2023 21:55, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:42

J Розумний учиться на чужих помилках. Я мав на увазі досвід москалів, але і кейс Лівану теж повчальний.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 29.07.22
Подякував: 33 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У нас наразі є фінансова допомога. У цьому році. А надалі подивимось.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8306
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:25

  Investor_K написав:У нас наразі є фінансова допомога. У цьому році. А надалі подивимось.


подивимось на Аргентину :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4983
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:подивимось на Аргентину

воно всюди однаково, сьогодні нагадали вислови рузьких стосовно своїх олігархів.
Ето все наши деньги, вам просто дали в руках подержать.
підходи однакові , згадайте про євреїв та їх золото.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5600
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:54

  Ромасик написав:
deneg net написав:37,45 то для аристократів.

То если открыть конверты в нескольких банках, а если в десяти и больше, то деваться некуда, надо покупать и по 37,45.


Если вы открыли 10 депо, то вы аристократ

У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл

умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5600
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 478479480481>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman, moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3527)
15.01.2023 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.