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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:03
Goodman написав: deneg net написав:
У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл
умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?
А куди мають запросити?
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Faceless
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:05
Faceless написав:
А куди мають запросити?
Доречне питання. Це концерт кобзона, чі воєнкомат, чі що?
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deneg net
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:07
Faceless написав:
А куди мають запросити?
тг канал - киевский движ
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Goodman
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:12
Goodman написав: Faceless написав:
А куди мають запросити?
тг канал - киевский движ
Есть такой в подписке.
Если про последнюю новость, то этим нас не запугаешь.
Будем решать проблемы по мере их поступления
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deneg net
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:20
deneg net в записничок "решениепроблем" :
"Теж провінція, але все чітко. На дообстеження-5 днів, 3 з яких-вихідні. В визначеному ними лікувальному закладі серйозного рівня, за власний рахунок. І то для процедури , швидше за все. Ну або натякають так на альтернативне рішення питання."
Ціна питання - К 7-8$; Х 4-5$
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Goodman
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