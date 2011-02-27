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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Goodman написав:
  deneg net написав:У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл

умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?
А куди мають запросити?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:03

  Goodman написав:
  deneg net написав:У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл

умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?

Когда пережил около 50 ВА, то не страшно скользить даже между градинами :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:05

  Faceless написав:А куди мають запросити?

Доречне питання. Це концерт кобзона, чі воєнкомат, чі що?
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Faceless написав:А куди мають запросити?

тг канал - киевский движ
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:12

  Goodman написав:
  Faceless написав:А куди мають запросити?

тг канал - киевский движ

Есть такой в подписке.
Если про последнюю новость, то этим нас не запугаешь.
Будем решать проблемы по мере их поступления
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:20

deneg net в записничок "решениепроблем" :

"Теж провінція, але все чітко. На дообстеження-5 днів, 3 з яких-вихідні. В визначеному ними лікувальному закладі серйозного рівня, за власний рахунок. І то для процедури , швидше за все. Ну або натякають так на альтернативне рішення питання."

Ціна питання - К 7-8$; Х 4-5$
Goodman
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