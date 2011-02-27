|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:03
Goodman написав: deneg net написав:
У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл
умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?
А куди мають запросити?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32595
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:05
Faceless написав:
А куди мають запросити?
Доречне питання. Це концерт кобзона, чі воєнкомат, чі що?
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:07
Faceless написав:
А куди мають запросити?
тг канал - киевский движ
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5605
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:12
Goodman написав: Faceless написав:
А куди мають запросити?
тг канал - киевский движ
Есть такой в подписке.
Если про последнюю новость, то этим нас не запугаешь.
Будем решать проблемы по мере их поступления
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:20
deneg net в записничок "решениепроблем" :
"Теж провінція, але все чітко. На дообстеження-5 днів, 3 з яких-вихідні. В визначеному ними лікувальному закладі серйозного рівня, за власний рахунок. І то для процедури , швидше за все. Ну або натякають так на альтернативне рішення питання."
Ціна питання - К 7-8$; Х 4-5$
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5605
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:23
Goodman написав:
Ціна питання - К 7-8$; Х 4-5$
А що таке К и Х ?
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:33
deneg net хвороба, комісувати
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5605
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:46
Goodman написав: deneg net написав:
У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл
умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?
Как это связано с депо?
В стОлице вручают повестки в отделениях финустанов, открывающих конверты?)
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2152
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:51
emeta написав:
Как это связано с депо?
В стОлице вручают повестки в отделениях финустанов, открывающих конверты?)
Ви дед мороз, попадаете в отделения через трубу?
PS Сегодня на вьезде в Киев (маршрутки) у всех мужиков проверяли и сканировали паспорта, милая девчушка с планшетиком.
Можно послать, побузить, вийти, проехать в отделение, удостоверить личность и получить персональную под розпись.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5605
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53782
|
|
|5
|25631
|
|
|3
|6478
|
|