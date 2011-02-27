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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 479480481482>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Goodman написав:
  deneg net написав:У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл

умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?
А куди мають запросити?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:03

  Goodman написав:
  deneg net написав:У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл

умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?

Когда пережил около 50 ВА, то не страшно скользить даже между градинами :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:05

  Faceless написав:А куди мають запросити?

Доречне питання. Це концерт кобзона, чі воєнкомат, чі що?
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Faceless написав:А куди мають запросити?

тг канал - киевский движ
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:12

  Goodman написав:
  Faceless написав:А куди мають запросити?

тг канал - киевский движ

Есть такой в подписке.
Если про последнюю новость, то этим нас не запугаешь.
Будем решать проблемы по мере их поступления
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:20

deneg net в записничок "решениепроблем" :

"Теж провінція, але все чітко. На дообстеження-5 днів, 3 з яких-вихідні. В визначеному ними лікувальному закладі серйозного рівня, за власний рахунок. І то для процедури , швидше за все. Ну або натякають так на альтернативне рішення питання."

Ціна питання - К 7-8$; Х 4-5$
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:23

  Goodman написав:
Ціна питання - К 7-8$; Х 4-5$

А що таке К и Х ?
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:33

deneg net хвороба, комісувати
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:46

  Goodman написав:
  deneg net написав:У меня гораздо больше 10 депо, я - свинорыл

умеете скользить между капельками дождя? Ни разу Вам не вручили пригласительние?


Как это связано с депо?
В стОлице вручают повестки в отделениях финустанов, открывающих конверты?)
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Как это связано с депо?
В стОлице вручают повестки в отделениях финустанов, открывающих конверты?)

Ви дед мороз, попадаете в отделения через трубу?

PS Сегодня на вьезде в Киев (маршрутки) у всех мужиков проверяли и сканировали паспорта, милая девчушка с планшетиком.
Можно послать, побузить, вийти, проехать в отделение, удостоверить личность и получить персональную под розпись.
Goodman
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