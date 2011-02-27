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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 00:05

  Goodman написав:
  emeta написав:Как это связано с депо?
В стОлице вручают повестки в отделениях финустанов, открывающих конверты?)

Ви дед мороз, попадаете в отделения через трубу?

PS Сегодня на вьезде в Киев (маршрутки) у всех мужиков проверяли и сканировали паспорта, милая девчушка с планшетиком.
Можно послать, побузить, вийти, проехать в отделение, удостоверить личность и получить персональную под розпись.


Я вхожу через дверь, но непосредственно перед дверями отделений банков не видел усиленных патрулей. При чем тут мухи и котлеты? Или вы на улицу выходите исключительно для посещения банков?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 00:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Я вхожу через дверь, но непосредственно перед дверями отделений банков не видел усиленных патрулей.

у вас телепортационний канал? Ви виходите из двери одного банка и попадаете в дверь другого банка?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 00:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:При чем тут мухи и котлеты? Или вы на улицу выходите исключительно для посещения банков?


Мораль.
"На зустріч" завжди потрібно йти з усіма документами, які характеризують твою "професію/досвід/здібності/якість/користь або ж підстави для відстрочки" + бути готовим відстоювати свою позицію. Також потрібно бути готовим до проходження медкомісії і всіх інших варіантів розвитку подій. Якщо не бути готовим - є всі шанси в короткі строки загриміти на полігон і стати перспективним "стрілком"

P.S. Щодо стрілків. Вони дійсно дуже потрібні і їх потрібно формувати "пачками". Це не байки і не вигадки. При цьому, якщо у квитку вписана непопулярна/непотрібна ВОС це не означає, що одразу відпустять "з миром" чекати доки твоя спеціальність стане потрібною. Також, якщо ВОС "діловод" це не дає жодної гарантії, що за наслідком призову направлять служити саме в кадрову службу. Навпаки, висока вірогідність, що направлять здобувати нову ВОС десь на полігоні.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 02:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Краще б карусель обговорили.

Мене цікавить за яким принципом свинорили обирають банки для каруселі? По найнижчому курсу чи все ж таки враховують якусь надійність. Всі надійні (на мою думку) я вже зайняв. Що скажите про УБІБ???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 04:48

  ihorsic написав:Краще б карусель обговорили.

Мене цікавить за яким принципом свинорили обирають банки для каруселі? По найнижчому курсу чи все ж таки враховують якусь надійність. Всі надійні (на мою думку) я вже зайняв. Що скажите про УБІБ???

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 04:58

Лучшие банки в "карусели".

Буду благодарен за рекомендации по Киеву.Какие банки стоит добавить в свою "карусель"? (Райф,Сенс,Моно,Приват уже освоил).Не хочеться повторять чужих ошибок. Заранее всех благодарю кто поделиться своим опытом.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 05:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Щось в гілці райфа ніхто не відповів, то ж може тут хтось, знає, бо теми дотичні :
Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 05:30

  igor_egor202 написав:Буду благодарен за рекомендации по Киеву.Какие банки стоит добавить в свою "карусель"? (Райф,Сенс,Моно,Приват уже освоил).Не хочеться повторять чужих ошибок. Заранее всех благодарю кто поделиться своим опытом.

Вам в Ідею пряма дорога.
klug
 
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