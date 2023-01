Додано: Пон 16 січ, 2023 08:27

Таке питання, хочу відкрити в райффайзен (онлайн) вже друге депо за місяць . Перше було на 50 тис, а друге буде приблизно 40 тис . Хтось відкривав по два депо на місяць ( до 100т) , проблем не виникає?



Sent from my RMX3081 using Tapatalk