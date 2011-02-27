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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:11
DonalьD написав:
Таке питання, хочу відкрити в райффайзен (онлайн) вже друге депо за місяць . Перше було на 50 тис, а друге буде приблизно 40 тис . Хтось відкривав по два депо в райффайзен на місяць ( до 100т) , проблем не виникає?
зависит от анкеты-опросника, в которой вносятся доходы и на усмотрение банка сугубо индивидуальный подход, для райфа лучше иметь возможность показать справки происхождения денег. Если вы указали, что безработный, а каждый месяц заносите и выносите котлеты по 100к, риск запроса справок повышается
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:15
100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?
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Олежан
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Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23
Олежан написав:
100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?
Можно.
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lara_08
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