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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:11

  DonalьD написав:Таке питання, хочу відкрити в райффайзен (онлайн) вже друге депо за місяць . Перше було на 50 тис, а друге буде приблизно 40 тис . Хтось відкривав по два депо в райффайзен на місяць ( до 100т) , проблем не виникає?

зависит от анкеты-опросника, в которой вносятся доходы и на усмотрение банка сугубо индивидуальный подход, для райфа лучше иметь возможность показать справки происхождения денег. Если вы указали, что безработный, а каждый месяц заносите и выносите котлеты по 100к, риск запроса справок повышается
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23

  Олежан написав:100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?

Можно.
lara_08
 
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