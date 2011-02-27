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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484>
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:11

  DonalьD написав:Таке питання, хочу відкрити в райффайзен (онлайн) вже друге депо за місяць . Перше було на 50 тис, а друге буде приблизно 40 тис . Хтось відкривав по два депо в райффайзен на місяць ( до 100т) , проблем не виникає?

зависит от анкеты-опросника, в которой вносятся доходы и на усмотрение банка сугубо индивидуальный подход, для райфа лучше иметь возможность показать справки происхождения денег. Если вы указали, что безработный, а каждый месяц заносите и выносите котлеты по 100к, риск запроса справок повышается.
Если банк посчитает нужным, то и на 50к может запросить бумажки о происхождении
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 16 січ, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:23

  Олежан написав:100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?

Можно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:54

  kuzmich написав:
  emeta написав:как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ

виртуальные вери кард + плативка в $


Вери кард в отделении получил, виртуальную валютную плативку открыл в приложении
А дебетную гривневую с которой открывать депозит?
Открылась какая то Социальная virtual
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:00

  Олежан написав:100к в месяц это ограничение в календарный месяц или 30/31 день
т.е. можно например 100к зикинуть 31 января и 100к 1 февраля?


Тебе нельзя.Финмон сразу посадит на бутылку,с твоим везением :D Две ежедневных одинаковых крупных транзакции....Ну как тебе объяснить,чтобы до тебя дошло?? На хитрую ж...,у финмона есть винт с хитрой резьбой :lol: Крипторынок дал отскок,беги срочно фантики свои в -900% продавай.Мину купленную по 4 бакса,нужно срочно слить по 0.5 центов,пока еще дают.И так считай уже "бабла отбил" на осткоке...Какие тебе такие депозиты :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:31

  emeta написав:
  kuzmich написав:
  emeta написав:как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ

виртуальные вери кард + плативка в $


Вери кард в отделении получил, виртуальную валютную плативку открыл в приложении
А дебетную гривневую с которой открывать депозит?
Открылась какая то Социальная virtual

ну так с Веры и открывайтесь.
Или там кредлимит юзается (на виртуалке то)?
Еще можно Платівку вирту +сбер в грн открыть и ее пополнять через сбер.

ПС. Социалка нужна под выплаты собеса, ее пополнить нельзя. Вы там поосторожнее пимпы то нажимайте :mrgreen:
Не забутьте СМС-инфо у карт поотключать/переключить на пуши.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:40

У Веры есть одно НО....
Если на неё перекинете монеты с др. банка, то светится, что зашли, но операции по открытию можете сделать только, когда отобразится платёж на укр. мові в PDF (в приложении этот значёк виден в верхнем левом углу). Я ждал, когда отобр. на укр.м. приблиз 45 мин. и только тогда система разрешила открыть конв.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:11

  Amethyst написав:
ну так с Веры и открывайтесь.
Или там кредлимит юзается (на виртуалке то)?
Еще можно Платівку вирту +сбер в грн открыть и ее пополнять через сбер.

ПС. Социалка нужна под выплаты собеса, ее пополнить нельзя. Вы там поосторожнее пимпы то нажимайте :mrgreen:
Не забутьте СМС-инфо у карт поотключать/переключить на пуши.


Ну да, чтоб не гасить кредитку, думал открыть дебетку, в приложении открывается только социалка.
кароч, потопаю в отделение
онлайн без офлайна не бывает
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:20

klug Вы всегда выбираете минимальную доходность?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:28

  igor_egor202 написав:Буду благодарен за рекомендации по Киеву.Какие банки стоит добавить в свою "карусель"? (Райф,Сенс,Моно,Приват уже освоил).

УкрГаз, ТАС
foxluck
 
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