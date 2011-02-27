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Додано: Пон 16 січ, 2023 12:28
DonalьD Открывать в Райфе депозиты можно хоть каждый день от 1$.(в месяц не больше чем на 100.000гр.) Пополнять открытый вклад можно до конца дня.
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:07
Придётся все таки через very
в отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиями
Сберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускает
Приложение трижды выбивает ошибку.
А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк.
В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь.
Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят
Востаннє редагувалось emeta в Пон 16 січ, 2023 13:25, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Обратил внимание, что на квитанциях Райфа о выдаче валюты эквивалент в гривне указывается по курсу НБУ. Поэтому и 2730 у.е., на которые открывал депо, по идее должны отдать за раз в полном объеме. А как оно будет по факту посмотрим в конце февраля.
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:27
spiridonwot
ну у всех так пишут, но по факту дают 2700 , возможно, зависит еще от отделения
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:28
igor_egor202
100 к по курсу нбу ж , т.е. разрешают купить 2734 , за которые -то спишут 102 к
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:10
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:15
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
B таблице процент в ПУМБ указан-0,01,а на сайте ПУМБ-0.1. Нужно исправить.
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:28
vkladchiik
завтра еще больше на пару копеек ибо завтра курс нбу 39,5581 ( сегодня 39,5361)
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