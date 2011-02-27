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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:28

DonalьD Открывать в Райфе депозиты можно хоть каждый день от 1$.(в месяц не больше чем на 100.000гр.) Пополнять открытый вклад можно до конца дня.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:36

foxluck Дякую.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:07

  emeta написав:
  Amethyst написав:
ну так с Веры и открывайтесь.
Или там кредлимит юзается (на виртуалке то)?
Еще можно Платівку вирту +сбер в грн открыть и ее пополнять через сбер.

ПС. Социалка нужна под выплаты собеса, ее пополнить нельзя. Вы там поосторожнее пимпы то нажимайте :mrgreen:
Не забутьте СМС-инфо у карт поотключать/переключить на пуши.


Ну да, чтоб не гасить кредитку, думал открыть дебетку, в приложении открывается только социалка.
кароч, потопаю в отделение
онлайн без офлайна не бывает


Придётся все таки через very
в отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиями
Сберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускает
Приложение трижды выбивает ошибку.
А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк. :?
В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь.
Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят :roll:
Востаннє редагувалось emeta в Пон 16 січ, 2023 13:25, всього редагувалось 4 разів.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Обратил внимание, что на квитанциях Райфа о выдаче валюты эквивалент в гривне указывается по курсу НБУ. Поэтому и 2730 у.е., на которые открывал депо, по идее должны отдать за раз в полном объеме. А как оно будет по факту посмотрим в конце февраля.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:27

spiridonwot

ну у всех так пишут, но по факту дают 2700 , возможно, зависит еще от отделения
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:28

ПУМБ вже курс євро в додатку ставить 40,72
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:28

igor_egor202
100 к по курсу нбу ж , т.е. разрешают купить 2734 , за которые -то спишут 102 к
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:10

  soups65d542 написав:igor_egor202
100 к по курсу нбу ж , т.е. разрешают купить 2734 , за которые -то спишут 102 к

ок.согласен-возможно не 100,а 102.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

B таблице процент в ПУМБ указан-0,01,а на сайте ПУМБ-0.1. Нужно исправить.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:28

vkladchiik

завтра еще больше на пару копеек ибо завтра курс нбу 39,5581 ( сегодня 39,5361)
soups65d542
 
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