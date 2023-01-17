Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
alex lem
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Додано: Пон 16 січ, 2023 16:40
soups65d542 написав:
завтра еще больше на пару копеек ибо завтра курс нбу 39,5581 ( сегодня 39,5361)
А откуда инфа про завтрашний курс НБУ ?
ЗЫ. Поправил пумбу
mustbe
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Додано: Пон 16 січ, 2023 16:43
mustbe
с сайта нбу
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
+ в валютной ветке уважаемые люди тоже пишут)
soups65d542
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