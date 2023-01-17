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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:13

  igor_egor202 написав:DonalьD Открывать в Райфе депозиты можно хоть каждый день от 1$.(в месяц не больше чем на 100.000гр

:wink: Та невже? Ні. :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:40

  soups65d542 написав:завтра еще больше на пару копеек ибо завтра курс нбу 39,5581 ( сегодня 39,5361)

А откуда инфа про завтрашний курс НБУ ?

ЗЫ. Поправил пумбу
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:43

mustbe

с сайта нбу https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily

+ в валютной ветке уважаемые люди тоже пишут)
soups65d542
 
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