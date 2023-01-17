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На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.
Покищо зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку
- а є якась інформація щодо того, коли можна буде замовити? - Нажаль ні
Nick_D написав:Замовляю тут валюту у Південному, отримав таке:
На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.
Покищо зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку
- а є якась інформація щодо того, коли можна буде замовити? - Нажаль ні
Таке в них постійно чи то я щасливець?
"А конвертационные вклады принимать продолжаете? Но валюты на выплаты по депозитам нет? А НБУ уже об этом знает?" (Может эти вопросы заставят их найти валюту)