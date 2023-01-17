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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:13

  igor_egor202 написав:DonalьD Открывать в Райфе депозиты можно хоть каждый день от 1$.(в месяц не больше чем на 100.000гр

:wink: Та невже? Ні. :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:40

  soups65d542 написав:завтра еще больше на пару копеек ибо завтра курс нбу 39,5581 ( сегодня 39,5361)

А откуда инфа про завтрашний курс НБУ ?

ЗЫ. Поправил пумбу
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:43

mustbe

с сайта нбу https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily

+ в валютной ветке уважаемые люди тоже пишут)
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:43

Замовляю тут валюту у Південному, отримав таке:
На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.

Покищо зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку

- а є якась інформація щодо того, коли можна буде замовити?
- Нажаль ні


Таке в них постійно чи то я щасливець?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:11

Nick_D "А конвертационные вклады принимать продолжаете? Но валюты на выплаты по депозитам нет? А НБУ уже об этом знает?" (Может эти вопросы заставят их найти валюту)
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:12

  Nick_D написав:Замовляю тут валюту у Південному, отримав таке:
На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.

Покищо зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку

- а є якась інформація щодо того, коли можна буде замовити?
- Нажаль ні


Таке в них постійно чи то я щасливець?

"А конвертационные вклады принимать продолжаете? Но валюты на выплаты по депозитам нет? А НБУ уже об этом знает?" (Может эти вопросы заставят их найти валюту)
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:05

  foxluck написав:
  igor_egor202 написав:Буду благодарен за рекомендации по Киеву.Какие банки стоит добавить в свою "карусель"? (Райф,Сенс,Моно,Приват уже освоил).

УкрГаз, ТАС

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Прокредит (якщо буде світло) :D
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:12

  Maxwe11 написав:
  foxluck написав:
  igor_egor202 написав:Буду благодарен за рекомендации по Киеву.Какие банки стоит добавить в свою "карусель"? (Райф,Сенс,Моно,Приват уже освоил).

УкрГаз, ТАС

+
Аккорд
АБанк
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Радабанк (якщо не тривога)
Прокредит (якщо буде світло) :D

Спасибо! Мониторю.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:16

  Nick_D написав:Замовляю тут валюту у Південному, отримав таке:
На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.

Покищо зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку

- а є якась інформація щодо того, коли можна буде замовити?
- Нажаль ні


Таке в них постійно чи то я щасливець?

это где такие "труднощі" или хотя бы область? хочется понимать локальная или системная это проблема. Если там в кассе по 100-200$ будут выдавать с остатков, то банк вылетает с карусели
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:21

  igor_egor202 написав:
  Maxwe11 написав:
  foxluck написав:УкрГаз, ТАС

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АБанк
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Прокредит (якщо буде світло) :D

Спасибо! Мониторю.

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