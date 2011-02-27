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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:59

Забрав з Привату

Забрав з Привату, попередьо замовляв 2400.
Віддали 90% новенькими, і дали дві по 50$.
Завтра доберу останні 260 + мої 50 і залишиться на карті всього 10$
І людей не було біля каси і касирка як побачила мене , то відразу помахала $.
3,14дець, не банк , а казка.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:15

  Goodman написав:Забрав з Привату, попередьо замовляв 2400.
Віддали 90% новенькими, і дали дві по 50$.
Завтра доберу останні 260 + мої 50 і залишиться на карті всього 10$
І людей не було біля каси і касирка як побачила мене , то відразу помахала $.
3,14дець, не банк , а казка.

Мабуть шоколадками прикормили? :wink:
Людей біля каси привату не було- це хвантастіка :shock:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Людей біля каси привату не було- це хвантастіка

після мене підійшла Рая, що заведе мене до Раю, платила комірне по 20 грн за платіжку.
потім ще злоті міняла на $ Нарід шикує........
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть що краще УБІБ чи Акорд? І до якого часу треба зайти щоб встигнути оформити? Дякую....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я завтра йду забирати з Привату, але я там на 3/4 клубу в цьому місяці, а в кінці місяця до А-банку та Сенсу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 16 січ, 2023 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Я завтра йду забирати з Привату, але я там на 3/4 клубу в цьому місяці...
удачі Вам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:48

  ihorsic написав:Підкажіть що краще УБІБ чи Акорд? І до якого часу треба зайти щоб встигнути оформити? Дякую....

Обі банки однаково ризикові, але я б вибрав УБІБ, курс гарний, віддають Агонь
в УБІБі можливо оформитися приблизно до 15.00 , нема чітко встановленного часу, все залежить від кількості заявок
заявок там пипець, тому краще встигнути до 13.00
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:51

  ihorsic написав:Підкажіть що краще УБІБ чи Акорд? І до якого часу треба зайти щоб встигнути оформити? Дякую....

Перший не знаю, а аккорд віддавав вже 2 рази соц пайки ще еквіваленти по 50к папіру без замовлення, новими кольоровими. Легко відкривать депо. Після обід точно відкривав.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:02

deneg net
+
Айбокс
МТБ
УБИБ
Глобус
Отдают по первому писку :wink:[/quote]
Спасибо,это все четыре-офлайн... в отделениях много время на открытия вкладов уходило?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:19

  igor_egor202 написав:deneg net
+
Айбокс
МТБ
УБИБ
Глобус
Отдают по первому писку :wink:

Спасибо,это все четыре-офлайн... в отделениях много время на открытия вкладов уходило?[/quote]
Если вы не клиент, то примерно час, а если клиент, как я, то звоню, чтобы девочки подготовили документы, а по приезду скорость оформления равна скорости купюрсчётной машинки
deneg net
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