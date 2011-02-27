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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 січ, 2023 22:37
deneg net
Спасибо.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 23:07
Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 23:15
Proofy написав:
Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
даже и не смотрю.
когда у них кормился по акциям в грн, то откривал депозит больше часа.
хоть через день, больше часа.
что-то там погоджували в Киеве и менеджер мне твердил, что мои реквизити очень похожи на какого-то санкционного чмиря.
каждий раз : первие 45 минут - менеджер, потом 15 минут начальник менеджера, потом последние 20 минут уже САМ нач отделения бегает и звонит в Киев. ЦЕ РОБОТА?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 23:22
Proofy написав:
Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
Через приложение нужно открывать. Открываете Very Card для внесения гривны, для получения валюты azure card.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 00:02
Proofy написав:
Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3
. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
Гарний курс, треба брати!
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Додано: Вів 17 січ, 2023 00:04
ГеннадийUA написав: 1finanсier написав:
Щось в гілці райфа ніхто не відповів, то ж може тут хтось, знає, бо теми дотичні :
Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?
Ні, теж боявся, менеджер в банку заспокоїв, повірив, наслідків не було.
Дякую за відповідь
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