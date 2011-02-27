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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

даже и не смотрю.
когда у них кормился по акциям в грн, то откривал депозит больше часа.
хоть через день, больше часа.
что-то там погоджували в Киеве и менеджер мне твердил, что мои реквизити очень похожи на какого-то санкционного чмиря.
каждий раз : первие 45 минут - менеджер, потом 15 минут начальник менеджера, потом последние 20 минут уже САМ нач отделения бегает и звонит в Киев. ЦЕ РОБОТА?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:22

  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Через приложение нужно открывать. Открываете Very Card для внесения гривны, для получения валюты azure card.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 00:02

  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Гарний курс, треба брати!
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 00:04

  ГеннадийUA написав:
  1finanсier написав:Щось в гілці райфа ніхто не відповів, то ж може тут хтось, знає, бо теми дотичні :
Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?

Ні, теж боявся, менеджер в банку заспокоїв, повірив, наслідків не було.

Дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 00:28

  kuzmich написав:это где такие "труднощі" или хотя бы область? хочется понимать локальная или системная это проблема. Если там в кассе по 100-200$ будут выдавать с остатков, то банк вылетает с карусели

Це місто Дніпро. Але писав я у Телеграм у підтримку, тобто ніби як глобальна ситуація.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 00:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Маю дилему: чи кращий курс, чи можливість депозити оформлювати онлайн. Зазвичай оффлайн це сидиш півгодини папери підписуєш. А я маю роботу, надовго вириватися не можу. Першу хвилю конвертів робив у банках, де є онлайн відкриття. Але курс там у середньому 37,45-50. Чи воно того варте, чи може краще курс вигідніший обрати?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:Але курс там у середньому 37,45-50. Чи воно того варте, чи може краще курс вигідніший обрати?

обирайте там, де можна прийти і забрати.
ці котлетки однакової якості , тре забрати всі і одразу і при нагоді скинути жирним котам. + пам"ятайте про
"- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг)." десь ця інфо складується і лежить, чекає на свій час.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Goodman написав:пам"ятайте про
"- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг)." десь ця інфо складується і лежить, чекає на свій час.

Це ви про субсідію? Так там є ще краще умова.
"4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія має на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100,0 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень ;"
alter
 
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