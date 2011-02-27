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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 січ, 2023 23:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
Додано: Пон 16 січ, 2023 23:15
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
даже и не смотрю.
когда у них кормился по акциям в грн, то откривал депозит больше часа.
хоть через день, больше часа.
что-то там погоджували в Киеве и менеджер мне твердил, что мои реквизити очень похожи на какого-то санкционного чмиря.
каждий раз : первие 45 минут - менеджер, потом 15 минут начальник менеджера, потом последние 20 минут уже САМ нач отделения бегает и звонит в Киев. ЦЕ РОБОТА?
Додано: Пон 16 січ, 2023 23:22
Через приложение нужно открывать. Открываете Very Card для внесения гривны, для получения валюты azure card.
Додано: Вів 17 січ, 2023 00:02
Додано: Вів 17 січ, 2023 00:04
Дякую за відповідь
Додано: Вів 17 січ, 2023 00:28
Додано: Вів 17 січ, 2023 00:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Маю дилему: чи кращий курс, чи можливість депозити оформлювати онлайн. Зазвичай оффлайн це сидиш півгодини папери підписуєш. А я маю роботу, надовго вириватися не можу. Першу хвилю конвертів робив у банках, де є онлайн відкриття. Але курс там у середньому 37,45-50. Чи воно того варте, чи може краще курс вигідніший обрати?
Додано: Вів 17 січ, 2023 01:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
обирайте там, де можна прийти і забрати.
ці котлетки однакової якості , тре забрати всі і одразу і при нагоді скинути жирним котам. + пам"ятайте про
"- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг)." десь ця інфо складується і лежить, чекає на свій час.
Додано: Вів 17 січ, 2023 01:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Це ви про субсідію? Так там є ще краще умова.
"4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія має на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100,0 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень ;"
Додано: Вів 17 січ, 2023 03:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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