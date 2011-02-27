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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:08
klug написав: Proofy написав:
Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3
. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.
Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?
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Ромасик
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