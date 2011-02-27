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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

klug написав:
  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:03

  igor_egor202 написав:
deneg net
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Айбокс
МТБ
УБИБ
Глобус
Отдают по первому писку :wink:

Спасибо,это все четыре-офлайн... в отделениях много время на открытия вкладов уходило?

глобус малопопулярный, людей мало в отделениях, зашел с деньгами, через 10 минут вышел с договором и квитанцией, не надо тонны бумаг подписывать
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:51

  Ромасик написав:
klug написав:
  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?

37,30. Опечатался человек, а все тут же и набросились...
Искатель
 
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