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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 483484485486>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

klug написав:
  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:03

  igor_egor202 написав:
deneg net
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Айбокс
МТБ
УБИБ
Глобус
Отдают по первому писку :wink:

Спасибо,это все четыре-офлайн... в отделениях много время на открытия вкладов уходило?

глобус малопопулярный, людей мало в отделениях, зашел с деньгами, через 10 минут вышел с договором и квитанцией, не надо тонны бумаг подписывать
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:51

  Ромасик написав:
klug написав:
  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?

37,30. Опечатался человек, а все тут же и набросились...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:57

  emeta написав:Придётся все таки через very
в отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиями
Сберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускает
Приложение трижды выбивает ошибку.
А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк. :?
В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь.
Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят :roll:


а B5 зачем закрыли? переоткрывайте
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:59

  Ромасик написав:
klug написав:
  Proofy написав:Кто-то может сказать что по ТАС? Мимоходом зешел по рекламе 27.3. Менеджер говорит, да, курс такой, но если через меня, то курс больше, но и больше сумма приобретенных выйдет. Тут мой процессор и заглючил.

Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?



это в сотнях сколько можно купить
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:59

  kuzmich написав:глобус малопопулярный, людей мало в отделениях


так просто народ помнит фортели этого банка
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:00

  kuzmich написав:
  igor_egor202 написав:
deneg net
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Айбокс
МТБ
УБИБ
Глобус
Отдают по первому писку :wink:

Спасибо,это все четыре-офлайн... в отделениях много время на открытия вкладов уходило?

глобус малопопулярный, людей мало в отделениях, зашел с деньгами, через 10 минут вышел с договором и квитанцией, не надо тонны бумаг подписывать


у вас все только начинается :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:00

На мій субєктивний погляд варто забрати з логу USD курс "Обменки".
Через величезну кількість рядків з "Изменился курс банка Обменки" зовсім не видно змін курсу банків. Він просто засмічує лог, як на мене.
ytaras
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:02

  Искатель написав:
  Ромасик написав:
klug написав:Гарний курс, треба брати!
Блин, я даже подвис, какая правильная цифра 4730? 4047?

37,30. Опечатался человек, а все тут же и набросились...

Подтверждаю, опечатался :)
Открывают быстро, но, поскольку Изя банк меня обслужил в текущем месяце, они не дали мне открыть.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:03

  Nick_D написав:Маю дилему: чи кращий курс, чи можливість депозити оформлювати онлайн. Зазвичай оффлайн це сидиш півгодини папери підписуєш. А я маю роботу, надовго вириватися не можу. Першу хвилю конвертів робив у банках, де є онлайн відкриття. Але курс там у середньому 37,45-50. Чи воно того варте, чи може краще курс вигідніший обрати?


ото Вы олигарх
у меня пока не получается за 2 дня все провернуть и даже за 3 - вечно кто-то вылезет без света
поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые
но надо стремиться, точно есть рассылка СЭПом и даже порядок банков "до 11, до 12, до 15, пофиг" + генераторов все больше
cohan
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