emeta написав:

Придётся все таки через veryв отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиямиСберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускаетПриложение трижды выбивает ошибку.А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк.В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь.Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят