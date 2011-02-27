|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:16
mephala написав: kuzmich написав:
глобус малопопулярный, людей мало в отделениях
так просто народ помнит фортели этого банка
Я ему еще 10 грн должен за смс по Видсоточке
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53812
|
|
|5
|25644
|
|
|3
|6488
|