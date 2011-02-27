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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:16
mephala написав: kuzmich написав:
глобус малопопулярный, людей мало в отделениях
так просто народ помнит фортели этого банка
Я ему еще 10 грн должен за смс по Видсоточке
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:03
Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:25
1finanсier написав:
Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
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kuzmich
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:31
kuzmich написав: 1finanсier написав:
Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:31
cohan написав: emeta написав:
Придётся все таки через very
в отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиями
Сберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускает
Приложение трижды выбивает ошибку.
А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк.
В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь.
Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят
а B5 зачем закрыли? переоткрывайте
У меня и не было никогда В5
Стал клиентом ТАС в этом месяце
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:19
1finanсier написав:Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
Відкрив депозит -> рахунок відкрився автоматично (цей самий рахунок використовується для всіх наступних депо, які відкриваю).
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:23
kuzmich написав: 1finanсier написав:
Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
Та ж біда, ФОП?
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:28
1finanсier написав: kuzmich написав: 1finanсier написав:
Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
Система не подразумевает что-то куда-то подвязывать. Вы конечно можете открыть валютную карту, но все равно при открытии нового депозита система автоматически откроет вам виртуальную валютную карту для выплат, куда после завершения упадет тело и проценты. У меня сейчас под два открытых депозита есть 2 валютных карты к ним, а еще есть третья карта, на которой остались 0.04$ процентов после предыдущих двух депозитов. По-моему она автоматом закрывается после обнуления, но нет возможности их никуда перекинуть с этой карты, только на открытые депозиты. Даже скинуть их на гривневую карту через обмен валют не получается поскольку сумма операции меньше минимальной.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:43
Дюрі-бачі написав:
Я завтра йду забирати з Привату,
15 хв очікування біля каси і сині папірці 2009 р. (в хорошому стані) в кишені.
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