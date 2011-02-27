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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mephala написав:
  kuzmich написав:глобус малопопулярный, людей мало в отделениях


так просто народ помнит фортели этого банка
Я ему еще 10 грн должен за смс по Видсоточке
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:25

  1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?

вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:31

  kuzmich написав:
  1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?

вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет

Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:31

  cohan написав:
  emeta написав:Придётся все таки через very
в отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиями
Сберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускает
Приложение трижды выбивает ошибку.
А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк. :?
В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь.
Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят :roll:


а B5 зачем закрыли? переоткрывайте


У меня и не было никогда В5
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1finanсier написав:Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього

Відкрив депозит -> рахунок відкрився автоматично (цей самий рахунок використовується для всіх наступних депо, які відкриваю).
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:23

  kuzmich написав:
  1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?

вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет

Та ж біда, ФОП?
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:28

  1finanсier написав:
  kuzmich написав:
  1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?

вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет

Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього

Система не подразумевает что-то куда-то подвязывать. Вы конечно можете открыть валютную карту, но все равно при открытии нового депозита система автоматически откроет вам виртуальную валютную карту для выплат, куда после завершения упадет тело и проценты. У меня сейчас под два открытых депозита есть 2 валютных карты к ним, а еще есть третья карта, на которой остались 0.04$ процентов после предыдущих двух депозитов. По-моему она автоматом закрывается после обнуления, но нет возможности их никуда перекинуть с этой карты, только на открытые депозиты. Даже скинуть их на гривневую карту через обмен валют не получается поскольку сумма операции меньше минимальной.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Я завтра йду забирати з Привату,

15 хв очікування біля каси і сині папірці 2009 р. (в хорошому стані) в кишені.
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