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1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
emeta написав:Придётся все таки через very в отделении дебетки никакие не открывают, все входы с комиссиями Сберегательный пытался открыть в счёт кредитных с вери кард - не пускает Приложение трижды выбивает ошибку. А в счет личных не откроешь, потому что их нет в банке. Собственно и пытаешься открыть сбер для того, чтобы завести личные в банк. В общем, если котлеты заносить каждый месяц через very, то полноценно её как кредитку не поюзаешь. Может, можно открыть вторую very без кредлимита, но в отделении грят, что вряд ли вам ее одобрят
а B5 зачем закрыли? переоткрывайте
У меня и не было никогда В5 Стал клиентом ТАС в этом месяце
1finanсier написав:Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
Відкрив депозит -> рахунок відкрився автоматично (цей самий рахунок використовується для всіх наступних депо, які відкриваю).
1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
1finanсier написав:Таке питання конвертвкладникам у Райфі - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
вроде не нужно, райф сам под каждый депо открывает счет для выплат, я уже задолбался закрывать эту кучу счетов после обнуления. Может есть какой-то способ, чтоб райф выплачивал депо всегда лишь на один счет
Оце ж і я про це - читав, що у когось один рахунок і на нього всі депо підв'язані, а у когось на кожен депо окремий рахунок. Тому і цікаво стало, може треба спочатку відкрити цей рахунок а потім вже відкривати депо і виплати прив'язувати до нього
Система не подразумевает что-то куда-то подвязывать. Вы конечно можете открыть валютную карту, но все равно при открытии нового депозита система автоматически откроет вам виртуальную валютную карту для выплат, куда после завершения упадет тело и проценты. У меня сейчас под два открытых депозита есть 2 валютных карты к ним, а еще есть третья карта, на которой остались 0.04$ процентов после предыдущих двух депозитов. По-моему она автоматом закрывается после обнуления, но нет возможности их никуда перекинуть с этой карты, только на открытые депозиты. Даже скинуть их на гривневую карту через обмен валют не получается поскольку сумма операции меньше минимальной.
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
В текущей версии тарифов 5 рабочих дней. Т.е. депо хранится на 2630 счету (краткосрочный вклад), потом по окончанию сбрасывается на 2620 счет (текущий), на котором естественно 0 и заказать заранее невозможно, а лишь когда упадет на него депо. Понятно куда банка катится?
Востаннє редагувалось kuzmich в Вів 17 січ, 2023 15:51, всього редагувалось 1 раз.