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4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
В текущей версии тарифов 5 рабочих дней. Т.е. депо хранится на 2630 счету (краткосрочный вклад), потом по окончанию сбрасывается на 2620 счет (текущий), на котором естественно 0 и заказать заранее невозможно, а лишь когда упадет на него депо. Понятно куда банка катится?
alex lem написав:kuzmich Думаю Свідєтелі алли-сєні знов будуть розказувать що ,,то ви лохи не вмієте правильно заказувать валюту. Я фсьо зняв без 2 недель ожіданія,,.
не у всех есть приватный номерок аллки, позволяющий существенно ускорить доступ к ее средствам. Я, например, вчера в газ позвонил и заказал бабло на сегодня, тетя в кассе отслюнявила купюрами с номерами подряд, зачем хитропопая аллка, которая кучу условий ставит?
Востаннє редагувалось kuzmich в Вів 17 січ, 2023 16:16, всього редагувалось 2 разів.
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняттяготівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
эти условия более двух месяцев как уже в банке. просто раньше это было на словах а теперь втащили в ДКБО потому что некоторые прошаренные клиенты выносили мозг банку))) ну теперь отбрили и прошаренных.
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
В текущей версии тарифов 5 рабочих дней...
І не письмово
Теперь если не притопал в отделение и не написал заяву, можно еще и не получить через 10 дней
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
В текущей версии тарифов 5 рабочих дней. Т.е. депо хранится на 2630 счету (краткосрочный вклад), потом по окончанию сбрасывается на 2620 счет (текущий), на котором естественно 0 и заказать заранее невозможно, а лишь когда упадет на него депо. Понятно куда банка катится?
Отож. Не таке вже погане доповнення про "письмово попередити Банк за 10 робочих днів", як "При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки". Важливо, що це доповнення буде введене з 16.02.2023. Тому можу порадити, поки діє стара версія ДПБО подати письмову заяву на всі майбутні виплати готівкових $ зараз, вказавши там всі суми і дати закінчення всіх депо, хай і за 3 міс. Я це зроблю е-поштою з КЕП (ЕЦП). Раніше банк протягом тижня задовольняв мої заявки. Якщо спробують затягти задоволення до міс., або відмовити - на це є юр. підгрунтя вважати це протиправним, зокрема суттєвим порушенням умов депозитних угод, на момент укладання яких і подання касових заявок ці доповнення ДПБО не діяли. Також направлю претензію Укр.капіталу з вимогою повернути незаконно стягнуту коміс. по цій же причині, й внесені зміни були введені через пару днів після ріш. Тар.кому замість 30 днів з дати ознайомлення споживачів.