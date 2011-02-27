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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:41
emeta написав:
Теперь если не притопал в отделение и не написал заяву, можно еще и не получить через 10 дней
Подивлюся чи перс.менеджер позвонить за цей прикол с письмовою заявою, чи підставить. Ні разу не допомогла вже з двома конвертаційними.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 16:45
deneg net написав:
Обі банки однаково ризикові, але я б вибрав УБІБ, курс гарний, віддають Агонь
в УБІБі можливо оформитися приблизно до 15.00 , нема чітко встановленного часу, все залежить від кількості заявок
заявок там пипець, тому краще встигнути до 13.00
Обязательно следуйте совету
Сегодня пришёл в УБИБ в 15:15 и оформился без очереди. Сказали, что до меня прям толпы были. Потому, что знают, что нужно успеть до 15.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 16:48
moveton написав: deneg net написав:
Обі банки однаково ризикові, але я б вибрав УБІБ, курс гарний, віддають Агонь
в УБІБі можливо оформитися приблизно до 15.00 , нема чітко встановленного часу, все залежить від кількості заявок
заявок там пипець, тому краще встигнути до 13.00
Обязательно следуйте совету
Сегодня пришёл в УБИБ в 15:15 и оформился без очереди. Сказали, что до меня прям толпы были. Потому, что знают, что нужно успеть до 15.
Я б сказав, о котрій я оформлювався, але промовчу. Хай бігають
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Додано: Вів 17 січ, 2023 16:51
mogicanin1986 написав:
Сколько приходил в дежурное отделение, в кассе очередь человек пять максимум, мне не критично, выдавали синими купюрами с нуля. Вольному воля!!! Мелочь не добавлял, снимал сотками.
Сегодня попробовал в дежурное. Семь человек передо мной в кассу. Это при том, что сейчас Света стала давать почаще. На любителя, в общем. Кому-то и не критично, кому-то может и в кайф в очереди постоять и ему Приват получается самый лучший. Чел же не так и не озвучил почему он так решил
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Додано: Вів 17 січ, 2023 16:59
moveton написав:
сейчас Света стала давать почаще
Ні Свєта, а Елік. Не знижуйтесь до рівня журналюг, що не петрають тут різниці, як і між млн і млрд й тп.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:09
Visky написав:
Ні Свєта, а Елік. Не знижуйтесь до рівня журналюг, що не петрають тут різниці, як і між млн і млрд й тп.
Не не, меня к девушке этот товарищ посылал
mogicanin1986 написав:
Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:14
Добавил линк для просмотра лога всех банков (без обменок).
После снижения комиса - Юнекс переехал с конца таблицы в конец первой половины
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:33
moveton написав: Visky написав:
Ні Свєта, а Елік. Не знижуйтесь до рівня журналюг, що не петрають тут різниці, як і між млн і млрд й тп.
Не не, меня к девушке этот товарищ посылал
mogicanin1986 написав:
Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
Мабуть посоромився трохи та дарма, бо ж демократія, г'ейропійські цінності, тож має бути "до Еліка з Геною".
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:37
cohan написав:
поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые
А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати?
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:39
emeta написав:
Так если бы не итоговый курс, никому бы Сенс не был бы интересен в клубе
так это фактически депо не на 3 мес, а на 3.5 поэтому итоговый курс выше чем в таблице 3м/3.5м*2.5% = 2.14%
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