RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 486487488489>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:41

  emeta написав:Теперь если не притопал в отделение и не написал заяву, можно еще и не получить через 10 дней

Подивлюся чи перс.менеджер позвонить за цей прикол с письмовою заявою, чи підставить. Ні разу не допомогла вже з двома конвертаційними.
alex lem
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:45

  deneg net написав:Обі банки однаково ризикові, але я б вибрав УБІБ, курс гарний, віддають Агонь
в УБІБі можливо оформитися приблизно до 15.00 , нема чітко встановленного часу, все залежить від кількості заявок
заявок там пипець, тому краще встигнути до 13.00

Обязательно следуйте совету :mrgreen: Сегодня пришёл в УБИБ в 15:15 и оформился без очереди. Сказали, что до меня прям толпы были. Потому, что знают, что нужно успеть до 15.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  deneg net написав:Обі банки однаково ризикові, але я б вибрав УБІБ, курс гарний, віддають Агонь
в УБІБі можливо оформитися приблизно до 15.00 , нема чітко встановленного часу, все залежить від кількості заявок
заявок там пипець, тому краще встигнути до 13.00

Обязательно следуйте совету :mrgreen: Сегодня пришёл в УБИБ в 15:15 и оформился без очереди. Сказали, что до меня прям толпы были. Потому, что знают, что нужно успеть до 15.
Я б сказав, о котрій я оформлювався, але промовчу. Хай бігають
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:51

  mogicanin1986 написав:Сколько приходил в дежурное отделение, в кассе очередь человек пять максимум, мне не критично, выдавали синими купюрами с нуля. Вольному воля!!! Мелочь не добавлял, снимал сотками.

Сегодня попробовал в дежурное. Семь человек передо мной в кассу. Это при том, что сейчас Света стала давать почаще. На любителя, в общем. Кому-то и не критично, кому-то может и в кайф в очереди постоять и ему Приват получается самый лучший. Чел же не так и не озвучил почему он так решил :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:59

  moveton написав:сейчас Света стала давать почаще
Ні Свєта, а Елік. Не знижуйтесь до рівня журналюг, що не петрають тут різниці, як і між млн і млрд й тп.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:09

  Visky написав:Ні Свєта, а Елік. Не знижуйтесь до рівня журналюг, що не петрають тут різниці, як і між млн і млрд й тп.

Не не, меня к девушке этот товарищ посылал :lol:

  mogicanin1986 написав:Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:14

Добавил линк для просмотра лога всех банков (без обменок).

После снижения комиса - Юнекс переехал с конца таблицы в конец первой половины
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6713
З нами з: 27.12.17
Подякував: 148 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:33

  moveton написав:
  Visky написав:Ні Свєта, а Елік. Не знижуйтесь до рівня журналюг, що не петрають тут різниці, як і між млн і млрд й тп.

Не не, меня к девушке этот товарищ посылал :lol:

  mogicanin1986 написав:Приходит обычно сообщение около двенадцати дня, выбирайте дежурные отделения со Светой, с генератором, если в вашем городе оно есть конечно! Несколько раз получал без проблем в привате.
Мабуть посоромився трохи та дарма, бо ж демократія, г'ейропійські цінності, тож має бути "до Еліка з Геною".
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые

А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати?
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.01.23
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:39

  emeta написав:Так если бы не итоговый курс, никому бы Сенс не был бы интересен в клубе

так это фактически депо не на 3 мес, а на 3.5 поэтому итоговый курс выше чем в таблице 3м/3.5м*2.5% = 2.14%
kuzmich
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 486487488489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53814
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (804)
17.01.2023 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.