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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:56

  igor_egor202 написав:deneg net
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Айбокс
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Глобус
Отдают по первому писку :wink:


Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:50

  nord написав:Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.


Процедура звичайна. Але депозит відкривається з автоматичною пролонгацією, яку неможливо вимкнути при відкритті. Кажуть, що ми вам зателефонуємо і запитаємо перед закінченням депозиту.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15

  Nick_D написав:
  cohan написав:поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые

А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати?


есть несколько банков с бесплатным СЭПом,
используете все по возможности - чтобы по 400 в каждом не приближаться,
есть отп с 20 грн за 100к, но зато с пополнением через банкомат, есть платный в месяц, но бесплатный на все Прокредит - в общем, есть варианты

на вход надо проверять чтобы пополнение было бесплатным - почти у всех так, но есть вредные навроде Рада - депозитка, там платно, и надо открыть другую карту и т.п.

и помниить что выход с таких счетов может быть платным - т.е. варианта кроме как открыть депо не будет, но, опять же, по ситауции - заслать например на Альфу, а на след день с нее на УкрЭксим есть в план обхода попал...
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:23

  Ромасик написав:Юнекс?Зображення


да, Юнекс дороговато выходил, ну, спасибо что снизили
cohan
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