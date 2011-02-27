Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:56
Додано: Вів 17 січ, 2023 18:50
Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15
есть несколько банков с бесплатным СЭПом,
используете все по возможности - чтобы по 400 в каждом не приближаться,
есть отп с 20 грн за 100к, но зато с пополнением через банкомат, есть платный в месяц, но бесплатный на все Прокредит - в общем, есть варианты
на вход надо проверять чтобы пополнение было бесплатным - почти у всех так, но есть вредные навроде Рада - депозитка, там платно, и надо открыть другую карту и т.п.
и помниить что выход с таких счетов может быть платным - т.е. варианта кроме как открыть депо не будет, но, опять же, по ситауции - заслать например на Альфу, а на след день с нее на УкрЭксим есть в план обхода попал...
Додано: Вів 17 січ, 2023 19:23
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