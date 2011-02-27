Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15

Nick_D написав: cohan написав: поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые

А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати? А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати?

есть несколько банков с бесплатным СЭПом,используете все по возможности - чтобы по 400 в каждом не приближаться,есть отп с 20 грн за 100к, но зато с пополнением через банкомат, есть платный в месяц, но бесплатный на все Прокредит - в общем, есть вариантына вход надо проверять чтобы пополнение было бесплатным - почти у всех так, но есть вредные навроде Рада - депозитка, там платно, и надо открыть другую карту и т.п.и помниить что выход с таких счетов может быть платным - т.е. варианта кроме как открыть депо не будет, но, опять же, по ситауции - заслать например на Альфу, а на след день с нее на УкрЭксим есть в план обхода попал...