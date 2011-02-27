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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:56
igor_egor202 написав:deneg net
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Глобус
Отдают по первому писку
Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.
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nord
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Додано: Вів 17 січ, 2023 18:50
nord написав:
Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.
Процедура звичайна. Але депозит відкривається з автоматичною пролонгацією, яку неможливо вимкнути при відкритті. Кажуть, що ми вам зателефонуємо і запитаємо перед закінченням депозиту.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15
Nick_D написав: cohan написав:
поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые
А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати?
есть несколько банков с бесплатным СЭПом,
используете все по возможности - чтобы по 400 в каждом не приближаться,
есть отп с 20 грн за 100к, но зато с пополнением через банкомат, есть платный в месяц, но бесплатный на все Прокредит - в общем, есть варианты
на вход надо проверять чтобы пополнение было бесплатным - почти у всех так, но есть вредные навроде Рада - депозитка, там платно, и надо открыть другую карту и т.п.
и помниить что выход с таких счетов может быть платным - т.е. варианта кроме как открыть депо не будет, но, опять же, по ситауции - заслать например на Альфу, а на след день с нее на УкрЭксим есть в план обхода попал...
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cohan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:13
Банки мають боротися за нас - членів елітного Клубу 100 К
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Investor_K
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:40
Goodman написав: alter написав:
Так там є ще краще умова.
"залетіти" на купівлі валюти набагато простіше, чим ті облігації.
роздуми про насущне.
тут клуб депозитчиків. 1 банк на 100к і субсидія пролітає
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alter
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:42
Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
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emeta
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:43
emeta написав:
Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
очередь
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:44
alter написав: Goodman написав: alter написав:
Так там є ще краще умова.
"залетіти" на купівлі валюти набагато простіше, чим ті облігації.
роздуми про насущне.
тут клуб депозитчиків. 1 банк на 100к і субсидія пролітає
Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.
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Ромасик
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:57
Ромасик написав:
Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.
А что такое 10 депозитов даже каждый месяц? 81k долларов. Совсем не элитная квартира в миллионнике.
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moveton
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