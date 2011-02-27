RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 487488489490>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:56

  igor_egor202 написав:deneg net
+
Айбокс
МТБ
УБИБ
Глобус
Отдают по первому писку :wink:


Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.
nord
 
Повідомлень: 142
З нами з: 25.07.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:50

  nord написав:Хтось відкривав конвертдепо в Євпопромбанку? Поділіться враженнями, будь ласка.


Процедура звичайна. Але депозит відкривається з автоматичною пролонгацією, яку неможливо вимкнути при відкритті. Кажуть, що ми вам зателефонуємо і запитаємо перед закінченням депозиту.
TDK
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 28.10.10
Подякував: 89 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15

  Nick_D написав:
  cohan написав:поэтому остатки от менял закидываю на онлайновые

А через що закидаєте? Тоюто умовно в мене є купа готівки гривневої, є рахунки/картки в різних банках Як оптимальніше за все це порозкидувати?


есть несколько банков с бесплатным СЭПом,
используете все по возможности - чтобы по 400 в каждом не приближаться,
есть отп с 20 грн за 100к, но зато с пополнением через банкомат, есть платный в месяц, но бесплатный на все Прокредит - в общем, есть варианты

на вход надо проверять чтобы пополнение было бесплатным - почти у всех так, но есть вредные навроде Рада - депозитка, там платно, и надо открыть другую карту и т.п.

и помниить что выход с таких счетов может быть платным - т.е. варианта кроме как открыть депо не будет, но, опять же, по ситауции - заслать например на Альфу, а на след день с нее на УкрЭксим есть в план обхода попал...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:23

  Ромасик написав:Юнекс?Зображення


да, Юнекс дороговато выходил, ну, спасибо что снизили
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Банки мають боротися за нас - членів елітного Клубу 100 К
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:40

  Goodman написав:
  alter написав:Так там є ще краще умова.

"залетіти" на купівлі валюти набагато простіше, чим ті облігації.
роздуми про насущне.

тут клуб депозитчиків. 1 банк на 100к і субсидія пролітає
alter
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:42

Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.03.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:43

  emeta написав:Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро

очередь
J
 
Повідомлень: 5595
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alter написав:
  Goodman написав:
  alter написав:Так там є ще краще умова.

"залетіти" на купівлі валюти набагато простіше, чим ті облігації.
роздуми про насущне.

тут клуб депозитчиків. 1 банк на 100к і субсидія пролітає
Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:57

  Ромасик написав:Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.

А что такое 10 депозитов даже каждый месяц? 81k долларов. Совсем не элитная квартира в миллионнике.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 487488489490>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53817
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25646
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.